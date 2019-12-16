İHA

Olay, Diyarbakır’ın Sur ilçesi Ziyagökalp Mahallesi Tahtalı Kastal Sokak'ta bulunan 2 katlı tescilli bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre metruk olan tescilli bina kullanılmaz halde iken gece saat 00.00 sularında büyük bir gürültüyle göçtü.

Sokağa yıkılan bina büyük bir paniğe neden olurken çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 sağlık, AFAD ve güvenlik güçleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışmaları sonucu enkaz altında kimsenin olmadığı çevredeki vatandaşları rahatlattı. İHA'nın haberine göre; geç saate meydana gelen olayda sokakta kimsenin olamaması büyük bir faciayı önledi.

Ziyagökalp Mahallesi Muhtarı Muhsin Sanay, tescilli binaların çürüdüğünü ve tehlike arz ettiğini aktararak yetkililerden yardım beklediklerini aktardı. Mahalle sakinleri de metruk binaların her an üzerlerine yıkılacağını ve sokakta geçen vatandaşların korkuyla geçtiğini aktardı.