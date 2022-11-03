NEDEN UYKUYA DALARKEN DÜŞÜYOR GİBİ OLUYORUZ?

İnsanların yüzde 70'i uykuya dalarken veya uyku esnasında düşme hissi yaşıyor ancak buna neyin sebep olduğu tam olarak bilinmiyor.

Bu konuda birkaç görüş var. Bunlardan ilki; düşme hissinin uyanıklık ve uyku arasındaki geçiş sırasında sinir hücrelerinin doğru şekilde çalışmamasından kaynaklandığı düşüncesi.

Diğer bir görüş ise; bunun bir refleks olduğu yönünde. Buna göre; beyin, uyku esnasında gevşeyen kasların durumunu yanlış anlayarak, bedenin "gerçekten" düştüğünü algılıyor ve vücudun kendini koruyabilmesi için kaslara kasılma mesajı gönderiyor.