Süreyya Yalçın'ın pırlanta yüzüğü balıklara yem oldu

Bir ay önce Miami'den gelen Süreyya Yalçın-Ozan Baran çifti, Yunan Adaları'nın ardından Bodrum Marmaris sahillerini gezdi. İkili, daha sonra Göcek'e gitti. Yalçın, denize girmek için mücevherlerini çıkarırken 400 bin lira değerindeki pırlanta yüzüğünü denize düşürdü