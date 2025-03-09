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        Haberler Dünya Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, halkının Esad rejiminin kurbanı olduğunu söyledi | Dış Haberler

        Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, halkının Esad rejiminin kurbanı olduğunu söyledi

        Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani​​​​​​​, "Suriye halkı, Esad rejiminin katliamlarının kurbanıydı, bu trajedinin tekrarlanmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Biz tüm Suriye halkına eşit şekilde bakıyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 19:57 Güncelleme: 09.03.2025 - 19:57
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        Suriye Dışişleri Bakanı: Halk Esad rejiminin kurbanı
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        Şeybani, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Beşli Güvenlik Zirvesi'nin ardından Türkiye, Ürdün, Irak ve Lübnanlı mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısında konuştu.

        Suriye'nin istikrarına destek olan ülkelere teşekkür eden Şeybani, "Bu toplantıya katılan ülkelere geçmiş yıllarda Suriye halkına verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Tüm zorluklara rağmen Suriyelileri ağırladılar." dedi.

        Toplantıya katılan ülkelerin, Suriye hükümetinin yanında durduğunu belirten Şeybani, bu ülkelerin Suriye'nin toprak bütünlüğünün üzerinde durduğunu ve İsrail'in tehditlerine karşı olduğunu ifade etti.

        Şeybani, "Suriye ile komşu ülkeler arasında ortak ekonomi ve yatırım işbirliğinin önemine vurgu yapıyoruz." ifadesini kullandı.

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        Suriye'de son günlerde yaşananlar hakkında ise Şeybani, "Esed rejimi 1 milyondan fazla Suriyeliyi katletti, 15 milyon insanı yerinden etti. 150 bin Suriyeli halen kayıp. Suriye yönetimi, iki gün önce yaşananların olmaması için göreve başladığı ilk günden itibaren hoşgörü ve af politikası yürüttü. Dolayısıyla tüm icraatımız toplumsal barışın korunması ve güçlendirilmesine yönelikti." diye konuştu.

        Devrik rejim unsurlarına müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizen Şeybani, "Suriye hükümeti toplumsal barışın garantörüdür, bu politikasına bağlıdır. (Devrik rejim unsurlarının) Güvenliği ve istikrarı bozmalarına izin verilmeyecek." ifadesini kullandı.

        Şeybani, ülkede güvenliği sağlamakla mükellef kurumlar olduğuna dikkati çekerek, "Başkasının bu görevi üstlenmesine izin verilmeyecek. Bu işe karışanlar yargı önüne çıkarılacak." diye konuştu.

        Suriyeli Bakan, şöyle devam etti:

        "Biz bugün tüm halkın ve tüm mezheplerin garantörüyüz, herkesi eşit şekilde koruyoruz. Kimse arasında ayrım yapmıyoruz. Tüm suçlamaları kınıyoruz, kabul etmiyoruz. Suriye halkı Esed rejiminin katliamlarının kurbanıydı, bu trajedinin tekrarlanmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Biz tüm Suriye halkına eşit şekilde bakıyoruz. Herkes kanun, haklar ve görevler bakımından eşittir."

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