        Suriye Paris görüşmelerine katılmayacak

        Suriye Paris görüşmelerine katılmayacak

        Suriye hükümeti, PKK/YPG terör örgütünün siyasi yapısı SDG tarafından düzenlenen sözde konferansın ulusal birliğe aykırı olduğu gerekçesiyle, Paris'te düzenlenmesi beklenen bir sonraki görüşmeye katılmama kararı aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2025 - 18:36 Güncelleme: 09.08.2025 - 18:37
        
        Suriye hükümeti, ülkenin kuzeydoğusunda SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin düzenlediği sözde konferansı "ulusal birliğe aykırı" ve "10 Mart Mutabakatı'nın ihlali" olarak nitelendirerek, Fransa'nın başkenti Paris'te yapılması planlanan bir sonraki müzakere turuna katılmama kararı aldı.

        Suriye resmi haber ajansı SANA'ya konuşan hükümet yetkilisi, "devrik rejim dönemini canlandırmaya çalışan hiçbir ittifakın" yanında yer almayacaklarını ve SDG ile yeni görüşmelere katılmayacaklarını belirtti.

        Yetkili, söz konusu konferansın, halihazırda devam eden müzakere sürecine zarar verdiğini ve SDG’nin 10 Mart Mutabakatı konusunda ciddi bir tavır sergilemesi gerektiğini vurguladı.

        Müzakerelerin "meşru adresi"nin Şam olduğunu ifade eden yetkili, ülkenin kuzeydoğusundaki gelişmelerin, Suriye genelini kapsayan ulusal bir iradeyi temsil etmediğini dile getirdi.

        Yetkili, ayrıca kuzeydoğudaki ittifakı "Suriye halkının zaferinden zarar görenlerin kırılgan ortaklığı" olarak tanımlayarak, ayrılıkçı şahsiyetlerin ağırlanmasını 10 Mart Mutabakatı'nın açık bir ihlali olarak değerlendirdi.

        Devletin yapısına ilişkin herhangi bir vizyonun güç ya da silah yoluyla dayatılmasını kesin bir dille reddettiklerini belirten yetkili, bu yapının ancak kalıcı bir anayasa ve tüm Suriyelilerin katılımıyla gerçekleştirilecek halk referandumu yoluyla belirlenebileceğinin altını çizdi.

        Daha önce AA'ya konuşan bir diğer hükümet yetkilisi de Paris'teki müzakerelerin iptali dahil olmak üzere tüm seçeneklerin masada olduğunu belirtmişti.

        SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, dün Haseke ilinde Süveyda'dan Dürzi lider Hikmet el-Hecri, Alevi Yüksek Meclisi Başkanı Gazal Gaza ve SDG destekçisi Kürt "dini lider" Mürşid Maşuk Haznevi'nin katıldığı "adem-i merkeziyetçi" devlet talebiyle sözde konferans düzenlemişti.

        Suriye hükümeti ile PKK/YPG arasında ülkenin kuzeydoğusunun entegrasyonu konusunda 10 Mart'ta mutabakat imzalanmıştı.

        Suriye Dışişleri Bakanlığı, 10 Mart anlaşmasının "tam olarak uygulanması konusunda" bir sonraki istişare görüşmelerinin Paris'te "en kısa sürede" yapılacağını açıklamıştı.

