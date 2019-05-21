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Suriye sınırında 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı

AA

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde DEAŞ'lı 2 kadın terörist yakalandı.

Sınır hattında operasyon


Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçenin Suriye sınırında tespit edilen terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı.

Sınır hattındaki bölgede operasyon düzenleyen ekipler, C.B. ve B.Ş'yi Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakaladı.

Gözaltına alınan ve DEAŞ mensubu olduğu belirlenen teröristler, işlemleri için Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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