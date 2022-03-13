Suriye sınırında 24 kaçak göçmen yakalandı

DHA

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Elbeyli ilçesindeki bir zeytin bahçesine ve İnaplıkütah Mahallesi'ndeki bir eve yurda yasa dışı yollarla giren kaçak göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

DHA'nın haberine göre, operasyonda Suriye uyruklu 24 kişi yakalandı. Kaçak göçmenleri yurda getirip sakladığı iddiasıyla 3 kişi de gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü´ne teslim edilirken, ismi açıklanmayan 3 şüpheli ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.