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        Haberler Gündem Suriye'de esir düşen Manisalı genç, özgürlüğüne kavuştu

        Suriye’de 13 aydır hapiste olan Manisalı genç özgürlüğüne kavuştu

        Manisa'nın Saruhanlı ilçesinden Gazze'ye destek olmak için yola çıkan ve Suriye'den geçerken yakalanarak Şam'daki bir cezaevinde 13 aydır esir tutulan Engin Arslan, Suriye Milli Ordusu'nun hapishanedeki mahkumları serbest bırakmasıyla birlikte özgürlüğüne kavuştu. Türkiye'ye doğru yola çıkan Arslan, Manisa'daki ailesini görüntülü arayarak müjdeli haberi verdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 20:35 Güncelleme: 08.12.2024 - 20:35
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        Suriye'de esir düşen Manisalı genç, özgürlüğüne kavuştu
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        Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde yaşayan Engin Arslan, İsrail’in Gazze’deki sivillerin üzerine bomba yağdırmasından etkilenerek, Filistin halkına destek olmak için bölgeye doğru yola çıktı.

        Suriye’den geçerken yakalanan ve Şam’daki bir cezaevine atılan Engin Arslan’dan 13 aydır haber alamayan acılı aile, bir yandan haber kanallarından Suriye’deki gelişmeleri takip ederken bir yandan gelecek müjdeli haberi bekledi.

        Şam’daki bir cezaevinde 13 aydır esir tutulan Engin Arslan, Suriye Milli Ordusu’nun hapishanedeki mahkumları serbest bırakmasıyla birlikte özgürlüğüne kavuştu. Türkiye’ye doğru yola çıkan Arslan, Manisa’daki ailesini görüntülü arayarak müjdeli haberi verdi.

        Sağlığının yerinde olduğu öğrenilen Engin Arslan’ın önümüzdeki günlerde Türkiye’ye girmesi bekleniyor.

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