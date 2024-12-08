Suriye'de esir düşen Manisalı genç, özgürlüğüne kavuştu

Suriye’de 13 aydır hapiste olan Manisalı genç özgürlüğüne kavuştu Manisa'nın Saruhanlı ilçesinden Gazze'ye destek olmak için yola çıkan ve Suriye'den geçerken yakalanarak Şam'daki bir cezaevinde 13 aydır esir tutulan Engin Arslan, Suriye Milli Ordusu'nun hapishanedeki mahkumları serbest bırakmasıyla birlikte özgürlüğüne kavuştu. Türkiye'ye doğru yola çıkan Arslan, Manisa'daki ailesini görüntülü arayarak müjdeli haberi verdi.

İhlas Haber Ajansı Giriş: 08.12.2024 - 20:35 Güncelleme: 08.12.2024 - 20:35 facebook

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