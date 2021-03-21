Survivor 2021 son bölümünde haftanın birinci eleme adayı belli oldu. Market oyununda makarna, salça ve soğan ödülü vardı. Gönüllüler takımı 10, Ünlüler 8 puan aldı, ödül Gönüllüler'in oldu. Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Silindirin üzerinde dengede kalmaya çalışan yarışmacılar rakibini denize düşürmeye çalıştı.

Gönüllüler: 10 Ünlüler: 7

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Ada Konseyinde Gonca ile Çağrı arasında gerginlik yaşandı. Ünlüler takımı eleme adayı olarak Gonca'nın ismini belirledi.