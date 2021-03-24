SURVİVOR SMS BİRİNCİLERİ KİMLER OLDU?

Ünlüler takımı oylama birincisi: Çağrı Atakan

Çağrı "Herkese çok teşekkür ederim. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok mutlu oldum. Annemin bunu izleyeceğini düşünüyorum. Çok mutluyum konuşamıyorum. Çok güzelmiş."

Gönüllüler takımı oylama birincisi: Poyraz

Poyraz "Çok mutlu oldum. Çok iyi başlamıştım. Son zamanlarda bir düşüş içerisindeydim. SMS birincilikleri ile kendimi ayakta tutuyordum. Beni destekleyen herkese sonsuz teşekkür ederim."