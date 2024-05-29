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        Haberler Bilgi Magazin Survivor All Star ne zaman bitecek? Survivor All Star 2024 büyük final tarihi ne zaman, belli oldu mu?

        Survivor All Star 2024 ne zaman bitecek, final tarihi açıklandı mı?

        Ayladır devam eden Survivor All Star 2024 yarışmasında büyük final yaklaşıyor. Adaya en son veda eden isim Özgür oldu. Peki, Survivor ne zaman bitiyor, final tarihi açıklandı mı? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2024 - 15:30 Güncelleme: 29.05.2024 - 15:30
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        TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da yavaş yavaş final zamanı geliyor. Giderek azalan yarışmacı sayısı, izleyicilere "Survivor ne zaman bitecek?" diye sorduruyor. İşte, Survivor 2024 bitiş tarihi...

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        SURVIVOR ALL STAR NE ZAMAN BİTİYOR?

        Survivor All Star'ın final tarihi henüz kesinleşmedi. Programın 12-13 Haziran'da ekranlara veda edeceği konuşuluyor. Geçtiğimiz yıl yarışmanın finali 13 Haziran günü Kuruçeşme Açıkhava'da gerçekleşmişti.

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        SURVIVOR'DA EN SON HANGİ YARIŞMACI ELENDİ?

        Survivor'da eleme düellosu finalinde Özgür ve Seda karşı karşıya geldi. Kıran kırana mücadelelere sahne olan eleme düellosu finalinde, Seda 5-2'lik skorla Özgür'ü mağlup ederek adada kalırken, Özgür bu hafta elenen isim oldu.

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        SURVIVOR 2023'TE KİM ŞAMPİYON OLMUŞTU?

        Survivor 2023'ün şampiyonu Nefise Karatay olmuştu.

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