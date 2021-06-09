Survivor'ın son bölümünde şimdiye kadar ki en eğlenceli bölüm yayınlandı. Yarışmacılar en sevdiğiniz yemek, en sevdiğiniz şarkıcı, tanışmak istediğiniz ünlü, tatile gitmek istediğiniz yer, en son aldığınız hediye gibi soruları yanıtladı. Ayşe ve Batuhan birçok soruya doğru yanıt veremedi. Poyraz, Aleyna ve İsmail birbirine yakın sayıda doğru cevap verdi ancak ödülü 7 doğru cevap veren isim kazandı.

SURVİVOR ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor 2021'de sivri dili ve sürekli tartışma çıkarması ile öne çıkan Dora, 7 doğru cevapla arabayı kazanan isim oldu.