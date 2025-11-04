Habertürk
        Survivor'da yeni yarışmacı açıklandı! Survivor ne zaman başlıyor? TV8 Survivor Ünlüler - All Star yarışmacıları açıklandı mı?

        Survivor'da yeni yarışmacı açıklandı! Survivor ne zaman başlıyor?

        Survivor'da yeni yarışmacı açıklandı! Survivor, yeni sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. 2026 Survivor Ünlüler - All Star sezonu için geri sayım sürerken, yarışmanın başlayacağı tarih ile kadroda yer alacak isimler merakla sorgulanıyor. Acun Ilıcalı'nın duyurduğu yarışmacılar ile birlikte yeni sezona dair heyecan artış gösteriyor. İşte detaylar...

        Giriş: 04.11.2025 - 22:31 Güncelleme: 04.11.2025 - 22:31
        Survivor yeni sezon yarışmacıları gündeme geldi. Bu kapsamda, 2026 Ünlüler - All Star sezonu merak edilmeye başlandı. TV8 ekranlarında yayınlanacak olan yeni sezonda, yarışmacı kadrosu ile Dominik’teki zorlu parkurlar için hazırlıklar sürüyor. Acun Ilıcalı’nın yarışmacıları duyurmaya başlaması, yeni sezon heyecanını doruğa çıkardı. Ayrıntılar haberimizde...

        2

        SURVİVOR 2026 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Murat Ceylan'ın sunumu ile ekrana gelen Survivor, yeni sezonu ile ekranlarda yerini almaya hazırlanıyor. Yarışma başvuruları devam ederken henüz başlangış tarihine dair açıklama gelmedi. 2025 yılında Survivor Ünlüler - Gönüllüler 1 Ocak 2025 tarihinde başlamış ve 13 Haziran'da son bulmuştu. Yine benzer tarihlerin gündeme gelmesi bekleniyor.

        SURVİVOR ÜNLÜLER - ALL STAR YARIŞMACILARI BELLİ Mİ?

        2026 Survivor yarışmasının ilk yarışmacısını Acun Ilıcalı duyurdu. Yeni sezonun ilk ismi şarkıcı Bayhan oldu. Diğer yarışmacılar da peş peşe belli olmaya başladı. Açıklamalara göre Keremcem, Dilan Çıtak ve futbolcu Mert Nobre kadroda yerini aldı.

        3

        SURVİVOR 2025 KADROSU NASILDI?

        All Star

        Zeynep Alkan

        Serenay Aktaş

        Batuhan Karacakaya

        Adem Kılıç

        İsmail Balaban

        Ayşe Yüksel

        Sema Aydemir

        Barış Murat Yağcı

        Yağmur Banda

        Gönüllüler

        Tuğba Yeni

        Dilşah Kurt

        Batuhan Gökgöz

        Mevlüt Koçak

        Göksu Küçükali

        Adilhan Numan

        Kaan Kazgan

        Kübra Avcı

        Ayrıca yedeklerden de Yunus Emre Karabacak, Yiğit Poyraz, Çılgın Sedat, Hikmet Tuğsuz, Mehmet Özyay dahil olmuştu.

        4

        SURVİVOR 2025 ŞAMPİYON KİM OLMUŞTU?

        Survivor 2025 sezonunda şampiyonluk kupasını Adem Kılıçcı kaldırdı.

        Görseller: TV8

