Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı olurken, ilk eleme adayı Göksu olmuştu. Survivor yeni bölümünde ise yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için kıyasıya bir mücadele içine girecek. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 13 Ocak Survivor 2. eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor All Star'da eleme adayı...