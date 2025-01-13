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        Haberler Bilgi Magazin Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 13 Ocak Survivor 2. eleme adayı kim oldu?

        Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor'da heyecan dokunulmazlık oyunu ile devam ediyor. Survivor'ın yeni bölümünde 'All Star ve Gönüllüler' takımı haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girecek. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım geceyi kayıpsız geçirirken, kaybeden takım ise, ada konseyinde eleme potasına gidecek ikinci eleme adayını belirleyecek. Peki, "Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" İşte 13 Ocak 2025 Pazartesi Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2025 - 20:50 Güncelleme: 13.01.2025 - 20:50
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        Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı olurken, ilk eleme adayı Göksu olmuştu. Survivor yeni bölümünde ise yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için kıyasıya bir mücadele içine girecek. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 13 Ocak Survivor 2. eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor All Star'da eleme adayı...

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        SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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        SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor All Star'da haftanın eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

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        SURVİVOR KADROSUNA İKİ YENİ İSİM KATILDI

        Survivor'un geçtiğimiz günlerde yayınlanan bölümünde Murat Ceylan Asena ve Senem'in kadroya katıldığını duyurdu.

        Asena All Star takımına geçerken, Senem de Gönüllüler takımında geçti.

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        SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

        Survivor All Star yarışmasında eleme adayı olarak Barış ve Adilhan gösterilmişti. Adaya veda eden ve elenen isim geçen hafta All Star takımından Barış Murat Yağcı oldu.

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