Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Eleme gecesinde Yaman'ın yarışmaya vedası, yarışmacılar arasında duygu dolu anlar yaşanmasına sebep olurken, yeni haftanın eleme adayları merak konusu oldu. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 19 Nisan 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor dokunulmazlığı kazanan takım ve haftanın ilk eleme adayı....