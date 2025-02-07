Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Şubat 2025 Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor yeni bölümde Gönüllüler ve All Star arasındaki dokunulmazlık oyunu gündeme geldi. Oyun sırasında Adem ve Hikmet arasında gergin dakikalar yaşandı. Ada konseyinde ise Batuhan ve Poyraz'ın konuşmaları dikkat çekti. Peki, 7 Şubat Cuma günü Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, haftanın eleme adayı kim oldu? İşte Survivor yeni bölümde yaşanan gelişmeler...
Survivor yeni bölümünde heyecan giderek artıyor. Çılgın Sedat'ın düşüşü, Volkan'ın yaralanması ve gergin dakikalar ile gündeme gelen dokunulmazlık oyunu sonucunda bir kişi eleme adayı olarak potaya gidecek. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 7 Şubat 2025 Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte Survivor yeni bölümde yaşananlar...
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU? (7 ŞUBAT)
Açıklandığında haberimize eklenecektir.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takım kazandı.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor All Star'da haftanın 3. eleme adayı takım oylaması sonucunda Batuhan Gökgöz oldu.
SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Mehmet Özyay
Sedat Kapurtu
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Eleme düellosunu kaybeden Zeynep adaya veda ederek, elenen son yarışmacı oldu.