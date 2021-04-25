Survivor 2021'de Ünlülerin başarı grafiği yükselişini sürdürürken Gönüllüler takımı bir türlü istediği performansı sergileyemiyor. Son bölümde market oyununu ve dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazandı. Peki Survivor son bölümde eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Gönüllüler takımı tarafından yapılan oylamada Aleyna Çalışkan oy çokluğu ile eleme adayı oldu.

Ada konseyinde Gönüllüler takımının Aleyna Çalışkan'ı performansı nedeniyle eleştirmesi dikkatleri çekti. Geçen hafta Gönüllüler takımından Reşat adaya veda etmişti.

Ünlüler takımında ise Sergen ile İsmail arasında gerginlik yaşandı. Sergen geçen hafta SMS birincisi seçilmiş ve eleme adayı olarak İsmail'i göstermişti.