Survivor finali ne zaman ve nerede yapılacak?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Survivor finali ne zaman ve nerede yapılacak?

Survivor final tarihi ve bilet fiyatları yarışmayı takip eden izleyicilerin gündeminde yer alıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor final bölümü İstanbul'da gerçekleştirilecek ve canlı yayın üzerinden izleyicisiyle buluşacak. 12 Haziran Pazartesi akşamı gerçekleştirilecek olan yarı finalin ardından finalistler canlı yayında şampiyonluk için SMS oylamasına çıkacak. İşte 2023 Surivor final tarihine ilişkin detaylar...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • SURVİVOR FİNAL TARİHİ 2023 | Survivor finali ne zaman ve nerede yapılacak? Survivor final bileti ne kadar ve nereden alınır?

    Survivor yarışması final bölümü için geri sayım başladı. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor finaline sayılı günler kaldı. Nefise, Ertuğ, Özgür ve Yusuf arasındaki bireysel mücadeleler sürerken Survivor final bölümünün ardından yarışmanın kazananı belli olacak. Yarışmayı takip edenler "Survivor finali ne zaman,nerede yapılacak ve final bileti ne kadar,nereden alınır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2023 Survivor final tarihi ve bilet fiyatı hakkında merak edilenler...
  • SURVİVOR FİNAL TARİHİ 2023 | Survivor finali ne zaman ve nerede yapılacak? Survivor final bileti ne kadar ve nereden alınır?

    SURVİVOR 2023 FİNALİ NE ZAMAN?

    Survivor'da yarı finali 12 Haziran Pazartesi günü gerçekleşecek. Survivor 2023 şampiyonunun belli olacağı büyük final ise 13 Haziran Salı günü yapılacak. Survivor finali İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Kuruçeşme Açıkhava'da yapılacak.
  • SURVİVOR FİNAL TARİHİ 2023 | Survivor finali ne zaman ve nerede yapılacak? Survivor final bileti ne kadar ve nereden alınır?

    2023 SURVİVOR FİNALİ BİLET FİYATLAR?

    Survivor yarışmasının final biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatları ortalama 160 ila 400 TL arasında değişiyor.
  • SURVİVOR FİNAL TARİHİ 2023 | Survivor finali ne zaman ve nerede yapılacak? Survivor final bileti ne kadar ve nereden alınır?

    SURVİVOR 2023 BİLETLERİ NEREDEN ALINIR?

    Survivor final biletini Biletix üzerinden satın alabilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.