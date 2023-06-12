Survivor finali ne zaman ve nerede yapılacak?

Survivor yarışması final bölümü için geri sayım başladı. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor finaline sayılı günler kaldı. Nefise, Ertuğ, Özgür ve Yusuf arasındaki bireysel mücadeleler sürerken Survivor final bölümünün ardından yarışmanın kazananı belli olacak. Yarışmayı takip edenler "Survivor finali ne zaman,nerede yapılacak ve final bileti ne kadar,nereden alınır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2023 Survivor final tarihi ve bilet fiyatı hakkında merak edilenler...