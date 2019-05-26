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Survivor ödül oyununu kim kazandı? 26 Mayıs Survivor son bölümünde yaşananlar

Survivor ödül oyununu kim kazandı? Soruları Survivor izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Survivor 2019 ile Survivor Yıldızları arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Peki, ödül hangi takımın oldu? İşte 26 Mayıs Survivor son bölümünde yaşananlar...

Survivor

Survivor ödül oyununu kim kazandı soruları cevap buldu. Her pazar akşamı ödül oyunu olan Survivor adasında yine kıyasıya bir mücadele yaşandı. Türkiye ve Yunanistan yarışmacılarının bulunduğu Survivor 2019 takımı ile, geçtiğimiz yıllarda performansları ile damgasını vuran eski yarışmacılar Survivor Yıldızları ödül oyunu için zorlu parkurda ter döktü.

SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ilk ödül iletişim oyunuydu. Yusuf, Sude, Emre ve Büşra ailelerini arayarak özlem giderdi. Telefon konuşmalarında gözyaşları eksik olmadı.

ADEM İLK KEZ YENİLDİ!

Survivor Türkiye Yunanistan'ın 79. bölümünde Emre ile Adem ödül oyununda karşı karşıya geldi. Emre, Adem mücadelesini Emre kazandı ve Adem ilk yenilgisini almış oldu.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor ödül oyununda ise Survivor 2019 ile Survivor Yıldızları karşılaştı. Yarışma sırasında Nagihan ufak çaplı bir kaza geçirerek takım arkadaşlarını korkuttu. Daha sonra kaldığı yerden devam etti. Eski yarışmacıların bu akşamki performansı ise düşük bulundu. Yarışmayı kazanan takım ise 10'a 7 Survivor 2019 takımının oldu. Yarışmacılar sınırsızca eğlendi.

 

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