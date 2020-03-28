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Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor'da transfer! 27 Mart Survivor son bölüm

Survivor ödül oyununu kim kazandı? Şeklindeki sorular Survivor izleyicisi tarafından merak konusu oldu. Heyecanın tavan yaptığı anlarda kazanan takım erzak ödülünün sahibi oldu. Öte yandan Survivor'da ünlüler takımından gönüllüler takımına transfer gerçekleşti. İşte, 27 Mart 2020 Survivor son bölüm

Survivor ödül oyununu kim kazandı

Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Ünlüler ve Gönüllüler erzak ödülü için kıyasıya yarıştı. Daha sonra ada konseyinde toplanan yarışmacılar için önemli bir karar alındı. Gönüllüler takımında Meryem'in olmaması ünlüler takımından bir kişinin transfer olmasını gerektirdi. İşte Survivor son bölümünde yaşananlar...

SURVİVOR'DA MERYEM NEDEN YOK?

Acun Ilıcalı, "Gönüllüler takımı yarışmacısı Meryem'in sakatlamasının ardından sağlığı açısından Survivor'a devam edemeyeceğine karar verdik. Maalesef, gönüllüler takımı Meryem'siz devam edecek." diyerek Meryem'in Survivor'dan ayrıldığını açıkladı.

ÜNLÜLERDEN GÖNÜLLÜLERE TRANSFER

Gönüllüler takımından sakatlığı nedeniyle Meryem'in ayrılması ardından Survivor'da da yeni bir karar aldı. Acun Ilıcalı, ünlüler takımından bir yarışmacının Gönülüler takımına transfer olacağını duyurdu.

BARIŞ MERT YAĞCI GÖNÜLLÜLER TAKIMINA GEÇTİ

Ünlüler takımı yarışmacı Barış Mert Yağcı, gönüllü olarak Gönüllüler takımına geçmek istediğini açıkladı. Barış'ın geçmek istemesi Gönüllüler takımında da huzursuzluk çıkardı.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI - 27 MART 2020

Ünlüler ve Gönüllüler bu akşam erzak ödülü için yarıştı. Hızın ön planda olduğu yarışmada kazanan 10'a 7 Ünlüler takımı oldu. Üst üste ödül oyununu kaybeden Gönüllüler takımında büyük bir hüzün yaşandı.

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