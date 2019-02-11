Survivor Seda Ocak kimdir, nereli ve kaç yaşında? soruları en sık araştırılan ve merak edilen konulardan birisi oldu. Geçtiğimiz sene Survivor 2018'de yarışan Sema Aydemir'in tek yumurta ikizi olan Seda Ocak, kardeşi gibi eski milli atlet ve antrenördür. Dün akşam ekranlara gelen Survivor yarışmasında Seda Ocak'ın yarışma performansı kardeşi Sema Aydemir'e benzetildi. Peki, Seda Ocak kimdir? Seda Ocak kaç yaşında ve nereli?

SEDA OCAK KİMDİR?

Eski yarışmacılardan Sema Aydemir’in ikizi olan Seda 34 yaşında ve Bursalıdır. Eski milli atlet ve antrenördür. İki çocuğu vardır.

Seda Ocak kendisini şöyle anlatıyor; Atletizme Sema ile birlikte başladık sonra branşlarımızı seçtik. Ben 100 metre engelli koşucuyum. 2003 yılında evlendikten sonra sporu bıraktım. Survivor'a hazırlık aşamasında günde 2 antrenman yaptık. Zorlandık ama değdi. Gözümün kara olmasının parkurlarda işe yarayacağını düşünüyorum. Canım tatlı değildir, hırsıma da güveniyorum.