        Süt alerjisi olan çocuk, tedavilerin ardından 5 yaşında dondurma yiyebildi | Sağlık Haberleri

        Süt alerjisi olan çocuk, tedavilerin ardından 5 yaşında dondurma yiyebildi

        İzmir'de bebeklik döneminde inek sütüne alerjisi olduğu belirlenen 5 yaşındaki Eliz Ölmez, 1,5 yıl boyunca uygulanan tedavi sayesinde ilk kez dondurma yemenin mutluluğunu yaşadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2025 - 16:58 Güncelleme: 30.08.2025 - 16:58
        İlk dondurmasını 5 yaşında yedi
        İzmir'de bebeklik döneminde inek sütüne alerjisi olduğu belirlenen 5 yaşındaki Eliz Ölmez, 1,5 yıl boyunca uygulanan tedavi sayesinde ilk kez dondurma yemenin mutluluğunu yaşadı.

        Buca ilçesinde yaşayan Selin Kaya, kızı Eliz Ölmeze 6 aylıkken yoğurt yedirdikten sonra ağzının kenarlarında kızarıklıklar oluştuğunu gördü. Kızının 9 aylıkken benzer rahatsızlığı yaşaması üzerine Kaya, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

        Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Kliniğinde Prof. Dr. Demet Can tarafından muayene edilen bebeğin yapılan tetkiklerinde inek sütüne alerjisi olduğu belirlendi.

        Can, Eliz'in süte olan alerjisinin devam etmesi üzerine 3,5 yaşındayken yeni bir tedavi sürecini başlattı. Yaklaşık 1,5 yıl uygulanan tedavi sayesinde küçük kız, inek sütünden yapılan peynir ve dondurmayı yiyebildi.

        "VÜCUDUN SÜTÜ TOLERE ETMEYİ ÖĞRENMESİNİ SAĞLADIK"

        Prof. Dr. Demet Can, Türkiye'de son 10 yılda bebeklerde görülen inek sütü alerjilerinin çok arttığını söyledi.

        Eliz'e bebeklik döneminde yaptıkları alerji testinde yüksek değerler çıktığını dile getiren Can, tedavi sürecini şöyle anlattı: "Sütü önce büyük ölçüde sulandırarak, sonra daha az sulandırarak, sonra da sütün kendisini minik minik vererek vücudun onu tolere etmeyi öğrenmesini sağladık. Nihayet 1,5 yıl süren bu meşakkatli sürecin sonuna geldik. Tedavi süresince pek çok kez gözümüzün önünde nefes darlığı oldu, dudağı şişti, gözü şişti ama biz yılmadık, tedaviye devam ettik. Yaklaşık 3 ay önce yoğurda geçebildik. Sonra peynire geçtik. Bugün de Eliz'in çok istediği dondurmayı denedik. Yine bir problem olmadı. Bundan sonra hayatına en azından kazara karşılaştığında acillik olmayacak kadar sütle tanışıp onunla barış sağlayarak hayatına devam edecek."

        "İLK DEFA DONDURMA YEDİ"

        Anne Selin Kaya da kızının süte karşı alerjisi olduğu için yıllarca kendisinin de süt tüketmediğini dile getirdi.

        Tedavi süreci hakkında bazı tereddütlerinin olduğunu belirten Kaya, "Biraz tedirgin oldum aslında ama başka da çaremiz yoktu. Ya hiç geçmeyecekti ya da bu şekilde bir deneme yapacaktık. Denemeye karar verdik. 1,5 senedir bu süreç devam ediyor. Çok küçük dozlarla başladık. Bu sürece kadar geldik. Dondurma yiyoruz, peynir yedik, ayran içtik, yoğurt yedik" dedi.

        Bu süreçte zorluklar yaşadıklarını ve kızının ilk kez dondurma yediğini anlatan Kaya, şunları kaydetti: "Şu an çok mutluyuz. Başka bir çocuğun dondurma yediğini gördüğüm zaman bir yoğurt ya da bir süt içtiğini görürken çok değişik olabiliyordum. Tek başına çocuklarla oyun alanında bırakamazdım. Şu an onu atlattığımız için çok mutluyum. En azından istediği zaman bir bakkala girdiğimizde dondurma istediği zaman alabileceğim. Hayatında ilk defa dondurma yedi."

