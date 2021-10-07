Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sosyal Güvenlik İşçi
ABONE OL

Süt izni verilmeyen işçi haklı fesih yapabilir

Doğum yapan kadın işçilerin günde 1.5 saat süt izni hakkı bulunuyor. İşçi talep ettiği halde işverenin süt iznini kullandırmaması halinde, istifa ederek kıdem tazminatını alır. İşveren süt iznini kullanmayan işçiye, bu sürelere karşılık yüzde 50 zamlı ücret ödemek zorunda. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç kadın işçilerin süt izni haklarını yazdı

Süt izni verilmeyen işçi haklı fesih yapabilir

İş Kanunu’na göre, kadın işçilerin doğumdan önce ve sonra sekizer haftadan 16 haftalık analık izni hakkı bulunuyor. Analık izninin ardından isteyen kadın işçi birinci çocukta 2 ay, ikinci çocukta 4 ay, üçüncü ve sonraki çocuklarda ise 6 ay süreyle yarım çalışma hakkını kullanabilir. Kadın işçi, talebi halinde, 16 haftalık sürenin sonunda 6 aya kadar ücretsiz izne de ayrılabilir.

Kanun uyarınca, kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1.5 saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Süt izninde geçen süreler günlük çalışma süresinden sayılır.

Kadın işçi süt iznini, haftanın çalışma günlerinde kullanır. Süt izninin hangi saatlerde ve kaça bölünerek kullanılacağını belirleme konusunda kadın işçi söz sahibidir. İşverenin bu konuda söz hakkı bulunmuyor.

SÜT İZNİ TOPLUCA KULLANILAMAZ

Uygulamada zaman zaman süt izninin haftalık veya yıllık olarak çeşitli şekillerde topluca kullandırıldığı görülüyor. Yargıtay’a göre süt izni yasadan kaynaklanan bir mazeret izni ve yasal haktır. Süt izni, bu özelliğinden dolayı ertelenemez ve sonradan kullanılamaz. İşçi süt iznini toplamak suretiyle toplu kullanma talebinde bulunamaz. (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, Esas No: 2017 / 4543, Karar No: 2017 / 7375)

SÜT İZNİ VERİLMEMESİ İŞÇİ İÇİN HAKLI FESİH SEBEBİ

Kanun kadın işçinin süt izni hakkını emredici nitelikte düzenliyor. Bu nedenle, işçi süt izni talebinde bulunduğu halde işverenin izni vermemesi halinde ilk olarak İş Kanunu’nun 104. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanır. İdari para cezasının tutarı 2021 yılı için 3 bin 64 TL’dir.

Süt izni verilmeyen işçi bunu gerekçe göstererek iş akdini haklı fesih yapabilir. Haklı fesih yapan işçi, kıdem tazminatını alarak ayrılabilir.

YÜZDE 50 ZAMLI ÜCRET

İşçinin, kullandırılmayan süt izni sürelerine ait ücret talep edip edemeyeceği konusunda kanunda bir hüküm bulunmuyor. Bu nedenle iş mahkemelerinden zaman zaman kullandırılmayan süt izni süreleri için ücret talep edilemeyeceğine dair kararlar çıkıyor.

Yargıtay’ın bu konuda içtihat kararları bulunuyor. Yargıtay içtihatlarına göre, kadın işçilere çocuklarını emzirmeleri için tanınan günde 1.5 saatlik süt izni verilmesi hususu işverenin inisiyatifinde olan bir durum değil. Taraflar süt izni süresinde sadece işçi lehine değişiklik yaparak süreyi artırabilirler.

Yargıtay, işçinin süt izni kullandırılmayıp çalıştığı sürelerin fazla çalışma gibi değerlendirilmesini istiyor. Buna göre, süt izni sürelerine karşılık gelen ücretin yüzde 50 zamlı olarak hesaplanarak işçiye ödenmesi gerekiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Pandemide sigortalı çalışan sayısı 1.9 milyon kişi arttı
SOSYAL GÜVENLİK Pandemide sevindiren sürpriz
Bakan Yanık: Eğitim ihtiyaçları için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza 186 milyon TL kaynak aktarı
SOSYAL GÜVENLİK Eğitime 186 milyon TL SYD desteği
30 Kasım'a kadar gelir testi yaptıran borçtan kurtulabilir
SOSYAL GÜVENLİK GSS’de fırsat devam ediyor
Bakan Yanık: 3,6 milyonu aşkın vatandaşımıza hizmet verdik
SOSYAL GÜVENLİK '3.6 milyonu aşkın vatandaşımıza hizmet verdik'
Jandarma uzman erbaş alımı 2022 başvuru yap! Uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir?
SOSYAL GÜVENLİK Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuruları başladı!
Eylül ayında 179 milyon lira sağlık ve eğitim yardımı
SOSYAL GÜVENLİK Eylülde 179 milyon TL sağlık ve eğitim yardımı
2.3 milyar TL nakdi yardım yapıldı
SOSYAL GÜVENLİK 2.3 milyar TL nakdi yardım yapıldı
Kimler BAĞ-KUR’dan daha erken emekli olur?
SOSYAL GÜVENLİK SSK mı, BAĞ-KUR mu?
Pandemi mağdurlarının emekliliği gecikecek
SOSYAL GÜVENLİK Yüz binlerce çalışan geç emekli olacak
Sigortasız işçi çalıştıran işverene yıllar sonra borç sürprizi
SOSYAL GÜVENLİK Sigortasız işçi çalıştıran yanar

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.