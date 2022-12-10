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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Çin'le kurulan ortaklığın, ABD ile ortaklık anlaşması aleyhinde olmadığını, Moskova ile Washington arasındaki tutuklu takasının başarılı olmasında ülkesinin de müdahalesi olduğunu belirtti.

Bin Ferhan, Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

Suudi Arabistan'ın, ABD pahasına Çin'le ortaklık anlaşması yapması ihtimaline ilişkin soruyu cevaplayan Bin Ferhan, Riyad yönetiminin tek bir yoldan gitmediğini, ülkesinin kapasitesine inandığını ve herkesle işbirliğine açık olmaları gerektiğini söyledi.

Çin'le işbirliğinin, kalkınma için zorunlu olduğunu ifade eden Bin Ferhan, "Bu, ABD ve dünyanın diğer ekonomi ülkeleriyle işbirliği için çaba sarf etmediğimiz anlamına gelmez. Biz, iki taraf arasında seçim yapmak durumunda olmaya ya da kutuplaşmaya inanmıyoruz. Suudi Arabistan-Çin stratejik ortaklığının, umut verici unsurları var. Ayrıca ABD, Hindistan, Japonya, Fransa ve İngiltere gibi diğer ülkelerle de stratejik bir ortaklığımız var." dedi.

Bin Ferhan, ABD'nin, Moskova ile Washington arasındaki tutuklu takasında arabulucu olduğunu yalanlamasına ilişkin soruya ise, "Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın arabuluculuk çabalarını ve bunu kolaylaştırmak için kişisel müdahalesini biliyorum. Söylediğiniz şeyle ilgili (yalanlamayla) yorum yapmayacağım." şeklinde cevap verdi.

Rusya ve ABD arasında yapılan tutuklu takasında Rus silah kaçakçısı Viktor Bout'a karşı ABD'li kadın basketbolcu Brittney Griner serbest bırakılmıştı.

Suudi Arabistan ile Çin dün, "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalamıştı.

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