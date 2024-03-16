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        Haberler Ekonomi Girişimcilik Suudi Arabistan girişimlere 838 milyon dolarlık kaynak ayırdı - Girişimcilik Haberleri

        Suudi Arabistan girişimlere 838 milyon dolarlık kaynak ayırdı

        Suudi Arabistan, 838 milyon dolarlık yeni startup fonunu açıkladı. Uluslararası teknoloji konferansı LEAP'te yapılan açıklamaya göre büyüme aşamasındaki girişimler, erken aşamadaki girişimler, E-spor, yazılım ve teknoloji ile risk sermayesi gibi farklı alanlara yönelen 6 farklı fonun toplam büyüklüğü 838 milyon dolar olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2024 - 15:36 Güncelleme: 16.03.2024 - 15:36
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        Girişimlere 838 milyon dolar kaynak ayırdı
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        Suudi Arabistan, girişim ekosistemini güçlendirmeye yönelik önemli bir hamleyle, 838 milyon dolar tutarında 6 yeni girişim fonunu duyurdu.

        Farklı dikeylerde açıklanan ve büyüklükleri değişen 6 farklı fonun toplam büyüklüğü 838 milyon dolar olarak açıklandı.

        Suudi Arabistan'ın uluslararası teknoloji konferansı LEAP'te yapılan açıklamaya göre, bu fonlardan Investcorp'un 500 milyon dolar büyüklüğündeki Suudi Halka Arz Öncesi Büyüme Fonu, büyüme aşamasındaki girişimleri desteklemeyi amaçlıyor. Kamu Yatırım Fonu'nun (PIF) bir yan kuruluşu olan Jada Fon Fonu tarafından desteklenen bu girişim, halka arza hazır işletmeleri beslemeye yönelik stratejik bir adım anlamına geliyor.

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        Oasis Capital, erken aşamadaki uluslararası girişimlere adanmış 100 milyon dolarlık bir fon başlatmaya hazırlanıyor. Bu hamlenin, ülkenin küresel yenilikçiliği ve girişimciliği teşvik etme konusundaki kararlılığının bir adımı olduğu belirtiliyor.

        E-SPOR'A ÖZEL 80 MİLYON DOLAR KAYNAK

        Öte yandan, Suudi Espor Federasyonu himayesinde Oyun ve E-spor Sektörü Finansman Programı kapsamında iki yeni fon açıklandı. Merak Capital tarafından yönetilen 80 milyon dolarlık fon ve Impact46 tarafından yönetilen 40 milyon dolarlık fon, Sosyal Kalkınma Bankası ve Ulusal Teknoloji Geliştirme Programı iş birliğiyle oyun ve e-spor sektörlerinin büyümesini hızlandırmak için tasarlandı.

        Küresel girişim ekosistemi liderlerinden Plug and Play Tech Center, Suudi Arabistan ve MENA bölgesindeki yazılım ve teknoloji girişimlerini hedef alan 50 milyon dolarlık bir fon başlatıyor. Bu girişim, yenilikçi çözümlerin ve teknolojilerin geliştirilmesini katalize etmeyi amaçlıyor.

        TakamolVentures da, erken aşamadaki teknoloji şirketleri için 53 milyon dolarlık bir risk sermayesi fonunun başlatıldığını duyurdu. Bu fon, Suudi Arabistan'ın bir sonraki inovasyon dalgasını desteklemeye hazırlandığı şeklinde yorumlanıyor.

        Unifonic, MENA, Pakistan ve Türkiye'deki SaaS ve B2B girişimlerini hedef alan 15 milyon dolarlık bir fon başlatıyor.

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