AA

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Ege Denizi’nde meydana gelen deprem nedeniyle mağdur olanlar için acilen tıbbi, insani ve barınak yardımı gönderilmesi için Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi'ne talimat verdi. Haberde, bu yardımın Kral Selman'ın dost Türk halkının yanında yer alma isteğinden kaynaklandığı belirtildi.