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Suudi Arabistan Ligi'nde çılgınlık: 20 milyar Euro ayırdılar!

Suudi Arabistan, 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliğini güvence altına almak için Arabistan Pro Ligi'ne büyük isimleri çekmeyi hedefliyor. İspanyol basınından El Mundo'ya göre, bu hedef doğrultusunda ülke yönetimi en büyük yıldızları lige çekmek için 20 milyar euro para ayırdı. Ronaldo transferiyle fitili ateşleyen Suudiler ardından Benzema'yı transfer etti. İşte önümüzdeki günlerde gerçekleşme ihtimali bulunan transferler...

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  • Suudi Arabistan Ligi'nde çılgınlık: 20 milyar Euro ayırdılar!

    Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın açıkladığı “2030 Vizyonu” çerçevesinde dünyanın yeni finans merkezi ve Ortadoğu’nun yeni turizm destinasyonu olmak için kolları sıvayan Suudi Arabistan, dünyanın en büyük 10 futbol liginden biri olmak için de düğmeye bastı.
  • Suudi Arabistan Ligi'nde çılgınlık: 20 milyar Euro ayırdılar!

    Ülkenin 700 milyar dolar büyüklüğündeki varlık fonu PIF ile devlet petrol şirketi Aramco çok sayıda futbol kulübünü satın aldı. PIF, Suudi Arabistan profesyonel futbol liginde mücadele eden Al-Ittihad, Al-Ahli, Al-Hilal ve Al-Nassr futbol kulüplerinin yüzde 75 hisselerini aldı.
  • Suudi Arabistan Ligi'nde çılgınlık: 20 milyar Euro ayırdılar!

    Cristiano Ronaldo transferinin ardından atağa geçen Suudi Arabistan Ligi yeni yıldızların peşine düştü. Son olarak Benzema'yı ülkeye getiren Suudiler bu transferle de durmak istemiyor. 
  • Suudi Arabistan Ligi'nde çılgınlık: 20 milyar Euro ayırdılar!

    İspanyol basınından El Mundo'nun haberine göre Suudi Arabistan önümüzdeki iki yıl içinde dünyaca ünlü yıldız futbolcuları, liglerine getirmek için 20 milyar euro harcamayı planlıyor. Devlet, bazı kulüplerin yıldız transferleri kadrosuna katmaları için fon ayırdı.
  • Suudi Arabistan Ligi'nde çılgınlık: 20 milyar Euro ayırdılar!

    İşte Suudi Arabistan Pro Ligi'ne gitmesi muhtemel futbolcular...
  • Suudi Arabistan Ligi'nde çılgınlık: 20 milyar Euro ayırdılar!

    Lionel Messi
  • Suudi Arabistan Ligi'nde çılgınlık: 20 milyar Euro ayırdılar!

    Sergio Busquets
  • Suudi Arabistan Ligi'nde çılgınlık: 20 milyar Euro ayırdılar!

    Mauro Icardi
  • Suudi Arabistan Ligi'nde çılgınlık: 20 milyar Euro ayırdılar!

    Sergio Ramos
  • Suudi Arabistan Ligi'nde çılgınlık: 20 milyar Euro ayırdılar!

    Jordi Alba
  • Suudi Arabistan Ligi'nde çılgınlık: 20 milyar Euro ayırdılar!

    Neymar
  • Suudi Arabistan Ligi'nde çılgınlık: 20 milyar Euro ayırdılar!

    İlkay Gündoğan
  • Suudi Arabistan Ligi'nde çılgınlık: 20 milyar Euro ayırdılar!

    Angel Di Maria
  • Suudi Arabistan Ligi'nde çılgınlık: 20 milyar Euro ayırdılar!

    Luka Modric
  • Suudi Arabistan Ligi'nde çılgınlık: 20 milyar Euro ayırdılar!

    Wilfred Zaha
  • Suudi Arabistan Ligi'nde çılgınlık: 20 milyar Euro ayırdılar!

    Roberto Firmino
  • Suudi Arabistan Ligi'nde çılgınlık: 20 milyar Euro ayırdılar!

    N'golo Kante
  • Suudi Arabistan Ligi'nde çılgınlık: 20 milyar Euro ayırdılar!

    Hugo Lloris

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