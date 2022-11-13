İnatçı öksürüğü şıp diye kesiyor!

Suudi Veliaht Prensi bin Selman Macron ile görüştü 0:00 / 0:00

AA

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre Bin Selman ile Macron, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İkilinin, stratejik ortaklık çerçevesinde ilişkileri güçlendirme olanaklarını görüştüğü aktarılan haberde, "Görüşmede aynı zamanda bölgesel ve uluslararası öne çıkan son gelişmeler ile güvenlik ve istikrara yönelik çabalar ele alındı." ifadeleri kullanıldı.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.