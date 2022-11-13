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Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bölgesel gelişmeleri görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bölgesel gelişmeleri görüştü
Suudi Veliaht Prensi bin Selman Macron ile görüştü
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AA

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre Bin Selman ile Macron, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İkilinin, stratejik ortaklık çerçevesinde ilişkileri güçlendirme olanaklarını görüştüğü aktarılan haberde, "Görüşmede aynı zamanda bölgesel ve uluslararası öne çıkan son gelişmeler ile güvenlik ve istikrara yönelik çabalar ele alındı." ifadeleri kullanıldı.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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