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Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre aylardır hükümet karşıtı protestolara sahne olan Afrika'nın en yoksul ülkelerinden Sudan'da darbe ile gelen ve on yıllardır iktidarda bulunan Ömer el Beşir, bir darbe sonucu yönetimi askerlere devrederken, darbenin en güçlü destekçisi Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin darbe yönetimi üzerindeki etkileri kendini hissettirmeye başladı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sevakin'de incelemelerde bulunmuştu.
SEVAKİN ÜSSÜNÜ İPTAL GİRİŞİMİ
Geçiş hükümetinin, dış politikadaki ilk hedefi ise Türkiye oldu. Sudanlı diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, El Beşir hükümeti döneminde yapılan bir anlaşma ile Sevakin Adası 99 yıllığına Türkiye tahsisi anlaşmasının iptali için girişimlere başladığı öğrenildi.
SUUDİ, MISIR VE BAE BASKISI
Darbe sonrası Suudi Arabistan, Mısır ve BAE’lerinin siyasi ve ekonomik baskısını hissettirdiği Sudan’da henüz iç kargaşa devam ederken, Sudan Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el Burhan, Sevakin Adası’na ilişkin Arap medyasında oldukça yoğun bir şekilde baskı oluşturulacak haberler üzerine Türkiye’yi rahatsız edecek bir çıkış yaptı. Sevakin Adası'na ilişkin El Burhan’ın Suudi, Mısır ve BAE’lerinin baskısı ile hareket ettiği düşünülüyor.
"RAZI OLMAYACAĞIZ" AÇIKLAMASI
El Burhan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Sevakin, Sudan’ın ayrılmaz bir parçasıdır. Değeri maddi bir bedelle ölçülemez, tarihi satılamaz. Topraklarımızın egemenliğine önem verdiğimizi vurguluyoruz. Sudan’da yabancı bir askeri mevcudiyetin olmasına razı olmayacağız” ifadelerine yer verildi.
TAHLİYE İÇİN MAYISA AYINA KADAR SÜRE
El Burhan’ın sosyal medyada yer alan mesajı, Sudan’daki siyasi çevrelerde dolaşan kulis bilgileri ile doğru orantılı olduğunu ifade eden diplomatik kaynaklar, Geçiş Konseyi'nin, Ankara’ya Sevakin Adası’nı tahliye etmesi için mayıs sonuna kadar mühlet vermeye hazırlandığını ve Kızıldeniz’deki Ada’da askeri üs kurmayı planlayan Türkiye’nin bölgedeki varlığını sınırlamayı hedefleyen bir hamleye hazırlanıldığı belirtiliyor.
STK İLE TOPLUMSAL DESTEK
Diğer taraftan, bölgedeki siyasi kaynaklardan alınan bilgiler de oldukça ilginç... Sevakin Adası için toplumsal desteği sağlamak amacıyla, süreci bir sivil toplum hareketi üzerinden desteklemek için “Sudan için Arap ittifakı” adı altında bir hareket devreye sokulacak. Bu hareketin başına ise Süleyman Sırri isimli Mısır yanlısı bir kişinin getirileceği öğrenildi.
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