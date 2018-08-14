Suwon Blue Wings - FC Seoul sahaya çıkıyor

Güney Kore K Lig 1 maçında Suwon Blue Wings ile FC Seoul, 15 Ağustos 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 13:00. Suwon Blue Wings 36 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken FC Seoul 29 puanda ve 7. sırada. Suwon Blue Wings, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. FC Seoul, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 509. İddaa'da Suwon Blue Wings kazanır 2.00, berabere biter 3.20, FC Seoul kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Suwon Blue Wings son hafta oynanan Ulsan Horang-i maçında 1-0 yenildi.

FC Seoul ise Sangju Sangmu karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Suwon Blue Wings, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Suwon Blue Wings, kendi sahasında 18 gol attı, 13 gol yedi.

FC Seoul, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. FC Seoul, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.

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