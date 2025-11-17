Habertürk
        Tabela önünde fotoğraf sırası kavgası! 2 kişi bıçaklandı! | Son dakika haberleri

        Tabela önünde fotoğraf sırası kavgası! 2 kişi bıçaklandı!

        Başkentte akıllara durgunluk veren bir saldırı meydana geldi. Olayda Kennedy Caddesi'nde bulunan ve popüler hale gelen 'Kızılay' yazılı yön tabelası önünde fotoğraf sırası kavgası yaşandı. Dehşet anlarında 2 kişi bıçaklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 14:16 Güncelleme: 17.11.2025 - 14:16
        Tabela önünde fotoğraf sırası kavgası!
        Ankara'da Kennedy Caddesi'nde bulunan ve sosyal medyada popüler hale gelen 'Kızılay' yazılı yön tabelasında fotoğraf çektirmek isteyenlerin oluşturduğu sırada çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. U.B.Ö., tutuklandı.

        DHA'nın haberine göre Çankaya ilçesindeki Kennedy Caddesi’nde bulunan 'Kızılay' tabelasına asılarak fotoğraf çektirmek, gençler arasında akım haline geldi.

        Tabela, daha önce çalınma ve zarar verme gibi nedenlerle 3 kez yenilenirken, Ankara Büyükşehir Belediyesi yön tabelasının bulunduğu direğe barfiks demiri monte etti. Gençler, günün her saatinde tabelada fotoğraf çektirmek için yoğunluk oluşturdu. Önceki akşam, fotoğraf çektirmek için sıraya giren gençler arasında tartışma çıktı.

        Alkollü olduğu öğrenilen U.B.Ö. ile sırada bekleyen E.D. ve D.C.K. arasındaki tartışma, kavgaya döndü. U.B.Ö. üzerindeki bıçakla 2 kişiyi bıçakladı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. U.B.Ö ise ekipler tarafından gözaltına alınıp emniyete götürüldü. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edilip, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Tabelaya tırmanan 1 kişi de daha önce yere düşerek yaralanmıştı.

        FOTOĞRAF ÇEKTİRMEYE DEVAM ETTİLER

        Bıçaklı kavganın ardından yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, yerdeki yaralılara polis ve sağlık ekipleri müdahale ettiği sırada bazı gençlerin tabelaya asılıp fotoğraf çektirmeye devam ettiği görüldü. Mehter kıyafetli bir kişinin de demire asılıp fotoğraf çektirdiği görüntüde yer aldı.

        "ÖNLEM ALINMALI"

        Bölgede esnaf olan Gizem Külen, 2 kişinin bıçakla, daha önce de 1 kişinin düşerek yaralandığını söyledi. Külen, "Bence artık bu akımın son bulması gerekiyor. Sürekli sivil polisler geziyor, bizi de sorguluyorlar. İşimizi de bayağı etkiliyor; insanlar oturmak istemiyor, kalabalıktan korkuyorlar. Düzenli olarak sıra halinde geliyorlar ve başka yerlerden akın akın geliyorlar. 2 kişi koşturarak gitti, sonra arkadaşına 'Ben yaptım' derken polis yakalamış. Burada bir an önce önlem alınması lazım. Burada kesinlikle biri ölecek onu söyleyeyim. 5 kere çalındı tabela sanırım" dedi.

        #Son dakika haberler
