Tabela önünde fotoğraf sırası kavgası! 2 kişi bıçaklandı!

Ankara'da Kennedy Caddesi'nde bulunan ve sosyal medyada popüler hale gelen 'Kızılay' yazılı yön tabelasında fotoğraf çektirmek isteyenlerin oluşturduğu sırada çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. U.B.Ö., tutuklandı.

DHA'nın haberine göre Çankaya ilçesindeki Kennedy Caddesi’nde bulunan 'Kızılay' tabelasına asılarak fotoğraf çektirmek, gençler arasında akım haline geldi.

Tabela, daha önce çalınma ve zarar verme gibi nedenlerle 3 kez yenilenirken, Ankara Büyükşehir Belediyesi yön tabelasının bulunduğu direğe barfiks demiri monte etti. Gençler, günün her saatinde tabelada fotoğraf çektirmek için yoğunluk oluşturdu. Önceki akşam, fotoğraf çektirmek için sıraya giren gençler arasında tartışma çıktı.

Alkollü olduğu öğrenilen U.B.Ö. ile sırada bekleyen E.D. ve D.C.K. arasındaki tartışma, kavgaya döndü. U.B.Ö. üzerindeki bıçakla 2 kişiyi bıçakladı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. U.B.Ö ise ekipler tarafından gözaltına alınıp emniyete götürüldü. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edilip, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Tabelaya tırmanan 1 kişi de daha önce yere düşerek yaralanmıştı.