Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerFutbol

Tahkim Kurulu, Garry Rodrigues’in 2 maçlık cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Garry Rodrigues'in aldığı 2 maç men cezasına yapılan itirazı reddetti ve onadı

Fenerbahçe

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, TFF Tahkim Kurulu 22 Aralık 2019 günlü (63) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aldığı kararlar şöyle:

" Fenerbahçe'nin futbolcusu Garry Mendes Rodrigues ile ilgili PFDK'nın 19.12.2019 tarihli E.2019-2020/424 K.2019-2020/524 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 22.12.2019 Perşembe günü saat 11.00'de Fenerbahçe'nin vekili Av. Uğur Oker'in hazır olduğu görüldü, sözlü beyanı alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

Fenerbahçe'nin futbolcusu Garry Mendes Rodrigues'in rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oy birliği ile,

Bursaspor’un futbolcusu Anıl Karaer ile ilgili PFDK'nın 19.12.2019 tarihli E.2019-2020/432 K.2019-2020/510 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 22.12.2019 Perşembe günü saat 12.00'de Bursa Spor Kulübü Derneği'nin vekili Av. Mehmet Fatih Kaya'nın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanı alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

Bursaspor’un futbolcusu Anıl Karaer'in rakip takım futbolcusuna saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakadan men ve 6 bin 500 TL para cezasının; 3 resmi müsabakadan men cezası olarak PFDK kararının düzeltilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.”

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Göztepe - Galatasaray maçının yazar yorumları
FUTBOL"Önce kendini kampa almalı!"
Trabzonspor'a Yusuf Yazıcı'dan 1 milyon Euro!
FUTBOLYusuf Yazıcı'dan 1 milyon Euro!
Fenerbahçe - Beşiktaş derbi maçı muhtemel 11'leri! Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?
FUTBOLİşte derbinin 11'leri!
Manchester City, Leicester City'yi 3 golle geçti
FUTBOLMan. City, Leicester'ı 3 golle geçti
Göztepe Galatasaray MAÇ SONUCU ve MAÇ ÖZETİ! Göztepe Galatasaray maçı detayları
FUTBOLYine deplasman yine kabus!
Fatih Terim, Göztepe maçı sonrası açıklamalar yaptı: "Bu bedeli hepimiz ödeyeceğiz"
FUTBOL"Bu bedeli hepimiz ödeyeceğiz"
Serdar Ali Çelikler: Önce teşhis doğru olmalı
FUTBOL"Önce teşhis doğru olmalı"
Terim'den SÜRPRİZ KADRO! Göztepe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Haberler
FUTBOLTerim'den sürpriz 11
Ersun Yanal için 7 maddede Beşiktaş derbisi
FUTBOL7 maddede Yanal'ın gözünden derbi
Baodu Ndiaye, Trabzonspor'da!
FUTBOLTrabzonspor bombayı patlattı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X