LİSELER İÇİN TAKDİR TEŞEKKÜR PUANI HESAPLAMA YÖNTEMİ

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan ve dönemin puanlarının ağırlıklı ortalaması 70.00'den aşağı olmayan, davranış puanı 100 olan öğrenciler:

a) 70.00 - 84.99 arasındakiler teşekkür belgesi

b) 85.00 ve üzeri takdir belgesi

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanlar üstün başarı belgesi ile ödüllendirilir.