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        Haberler Bilgi Yaşam TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA 2025: MEB 5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıf takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır? Ortaokul, lise takdir ve teşekkür puan hesaplaması nasıl yapılır?

        Takdir teşekkür hesaplama 2025: MEB 5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıf takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır?

        2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi, 17 Ocak Cuma günü sona eriyor. Karne gününün yaklaşmasıyla birlikte takdir ve teşekkür belgesinin kaç puanla alınacağı merak ediliyor. Bu sebeple MEB takdir teşekkür hesaplama 2025 formülü gündemde en çok araştırılan konuların başında geliyor. Öğrenciler ve velileri, e-Okul sisteminde yer alan ders notları ile karne notu hesaplaması yapıyor. Peki 5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıf takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır, ortalama kaç olmalı? İşte, 2025 MEB ortaokul ve lise takdir ve teşekkür belgesi hesaplama yöntemi ile ilgili bilgiler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 12:16 Güncelleme: 16.01.2025 - 12:16
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        2024-2025 eğitim ve öğretim yılının 1. dönemi sona eriyor. MEB takvimine göre, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki milyonlarca öğrenci birinci dönem karnelerini 17 Ocak Cuma günü teslim alacak. Akabinde ise 15 günlük sömestr tatili başlayacak. Karne gününün yaklaşmasıyla birlikte ortaokul ve lise takdir ve teşekkür belgesi hesaplama yöntemi araştırılmaya başlandı. Peki; 5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıf takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır, karne notu nasıl hesaplanır? İşte, MEB takdir teşekkür hesaplama 2025 formülü…

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        TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR?

        Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında puan ortalaması Türkçe dersinden 70,00, diğer derslerin her birinden 50,00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70,00-84,99 olanlar "Teşekkür" belgesi,

        85,00 puan ve yukarı olanlar "Takdir" belgesi ile ödüllendirilir.

        Teşekkür ve Takdir Belgesiyle ödüllendirilenlerin belgeleri, sınıf veya şube rehber öğretmeni tarafından karne ile birlikte öğrencilere verilir.

        Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre başarı puanları kaç olursa olsun, 5 gün devamsızlık yapan öğrenciye takdir ya da teşekkür belgesi verilmiyor.

        Öğrencilerin Takdir ve Teşekkür Belgesi alabilmek için özürsüz devamsızlık süresinin 5 (beş) günü geçmemesi gerekiyor.

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        DÖNEM SONU NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?

        Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır.

        Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar.

        Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler.

        Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.

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        TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ HESAPLAMA ÖRNEĞİ

        Matematik notu 85 ve haftalık ders saati 5, (85×5=425)

        Türkçe notu 90 ve haftalık ders saati 4, (90x4=360)

        Fen Bilimleri notu 80 ve haftalık ders saati 3, (80x3=240)

        Tarih notu 70 ve haftalık ders saati 2 ise, (70x2=140)

        Katkı puanları sırasıyla 425, 360, 240 ve 140 olur. Bu katkı puanlarının toplamı 1165, toplam ders saati ise 14’tür. Ortalama, 1165’in 14’e bölünmesiyle hesaplanır ve sonuç 83.21 çıkar.

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        LİSELER İÇİN TAKDİR TEŞEKKÜR PUANI HESAPLAMA YÖNTEMİ

        Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan ve dönemin puanlarının ağırlıklı ortalaması 70.00'den aşağı olmayan, davranış puanı 100 olan öğrenciler:

        a) 70.00 - 84.99 arasındakiler teşekkür belgesi

        b) 85.00 ve üzeri takdir belgesi

        c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanlar üstün başarı belgesi ile ödüllendirilir.

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        E-OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?

        Öğrenciler e-okul sistemine öğrenci T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yapabiliyor. Karne notları ise e-okul yıl sonu notları kısmından görüntülenebiliyor.

        E OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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