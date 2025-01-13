Takıntılı abiden ölüm tehdidi!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. Kardeşini ölümle tehdit eden takıntılı abi yine kapıya dayandı. Camı çerçeveyi kırdı, az kalsın evi de ateşe verecekti. İşte İstanbul Esenyurt'ta yaşanan o anlar...
Giriş: 13.01.2025 - 23:37 Güncelleme: 13.01.2025 - 23:37
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
Kardeşini ölümle tehdit eden takıntılı abi yine kapıya dayandı.
Camı çerçeveyi kırdı, az kalsın evi de ateşe verecekti.
İşte İstanbul Esenyurt'ta yaşanan o anlar...
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