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        Haberler Gündem İstanbul Takıntılı abiden ölüm tehdidi! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Takıntılı abiden ölüm tehdidi!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. Kardeşini ölümle tehdit eden takıntılı abi yine kapıya dayandı. Camı çerçeveyi kırdı, az kalsın evi de ateşe verecekti. İşte İstanbul Esenyurt'ta yaşanan o anlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2025 - 23:37 Güncelleme: 13.01.2025 - 23:37
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        Takıntılı abiden ölüm tehdidi!
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        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        Kardeşini ölümle tehdit eden takıntılı abi yine kapıya dayandı.

        Camı çerçeveyi kırdı, az kalsın evi de ateşe verecekti.

        İşte İstanbul Esenyurt'ta yaşanan o anlar...

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