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Haberler Gündem 3. Sayfa Takla atan araç evin avlusuna uçtu
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Adana'nın Kozan ilçesinde evin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Adana’nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bir evin bahçesine uçtuğu kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. İftar sonrası balkonda çay içerken kazaya şahit olan ev sahibi, bahçesine 4. kez araç düştüğünü ve önlem alınmasını istedi

Takla atan araç evin avlusuna uçtu
Takla atan araç evin avlusuna uçtu
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Genel

Hacımirzalı kavşağında saat 19.30 sularında, Adana istikametinden Kozan istikametinde ilerleyen Duran Ü. (36) idaresindeki 53 EA 896 plakalı araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atıp kavşak kenarında bulunan evin avlusuna düştü. Kazada hafif yaralanan sürücü Duran Ü., bir vatandaşın yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, araçta tüp kaçağı ihtimaline karşın güvenlik önlemi aldı, çevredeki vatandaşları anonslarla uzaklaştırdı. Sürücünün tedbir amaçlı Kozan Devlet Hastanesine gittiği öğrenildi. Kazada kullanılamaz hale gelen ve ev ile bahçe arasına düşen araç, vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı.

BAHÇEYE 4. KEZ ARAÇ DÜŞTÜ

İftar sonrası evin balkonunda çay içerken kazaya şahit olan ev sahibi bahçesine 4. kez araç düştüğünü belirterek tedbir alınmasını istedi. Ev sahibi, fren sesini duyduklarını ardından evin bahçesine aracın düştüğünü söyledi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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