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Haberler Gündem Trafik Taksideki yolcu şaşırttı!
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Taksideki yolcunun görüntüsü şaşırttı! Koltuk yerine bagaj pahalıya mal oldu

Bursa'da, trafikte çekilen bir taksinin görüntüsü hayrete düşürdü. Eşyalarla birlikte taksinin bagajında yolculuk eden kişi, kameraya yansıdı. Bagajdaki kişinin hayatını tehlikeye sokan yolculuk tepki çekerken, taksiciye de pahalıya mal oldu

Taksideki yolcu şaşırttı!
Taksideki yolcu şaşırttı!
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DHA

Bursa'da, eşyalarla birlikte taksinin bagajında yolculuk eden kişi, kameraya yansıdı.

Osmangazi ilçesinde, iddiaya göre, arkadaşları ile bindiği taksiye eşyalarını yerleştiren kişi, kapak kapanmayınca bagajda yolculuk yaptı.

Bagajda eşyaları tutarak giden kişi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, taksi şoförü D.A.'ya, "araç dışında yolcu bindirmek" ve "bagaj kapısının açık tutulması" suçlarından toplam 1861 TL ceza kesti.

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