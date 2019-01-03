Pediatrik Talasemi vakalarında kemik iliği nakli sonrası bağırsak mikrobiyotasının değerlendirilmesi, mikrobiyota konusunda 16 çalışma arasından birinci seçildi.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Ünitesi’nden Prof. Dr. S. Songül Yalçın’ın sorumlu araştırmacı olduğu çalışma ekibinde Yardımcı Araştırmacılar Dr. Tekin Aksu, Dr. Barış Kuşkonmaz, Dr. Namık Yaşar Özbek, Dr. Melda Çelik, Dr. Ener Çağrı Dinleyici ve Dr. Duygu Uçkan Çetinkaya yer aldı.
"SON 10 YIL İÇERİSİNDE EN HEYECAN VERİCİ ÇALIŞMA ALANLARINDAN BİRİ"
İHA'nın haberine göre; Bilimsel Komite üyesi, Pediatrik Probiyotik Prebiyotik Mikrobiyota Derneği Başkanı Prof. Dr. Ener Çağrı Dinleyici, "Bilim dünyasının son 10 yıl içerisinde, en heyecan verici çalışma alanlarından biri olan mikrobiyota konusunda ülkemizden de çalışmaların yapılması mutluluk vericidir.
Gebelik döneminden itibaren anne karnında şekillenen ve birçok hastalıkta direkt ya da dolaylı olarak etkisi bulunan mikrobiyota alanında, ‘Değişen Mikrobiyota ve Sağlığa Etkileri’ başlıklı proje desteği, bu alanda yeni ve önemli veriler elde edilmesine olanak sağlayacaktır. Daha önce kemik iliği nakli yapılan olgularda mikrobiyota alanında çalışmalar bulunmakla birlikte bu yıl bilimsel proje desteği kazanan çalışmada Prof. Dr. Songül Yalçın ve ekibi, talasemi hastalarında kemik iliği nakli sonrası mikrobiyota değişikliklerini değerlendirme olanağı bulacaklardır. Bu çalışma sonuçları hematoloji, transplantasyon ve mikrobiyota alanında çalışan bilim insanlarının yeni çalışmaları için de yol gösterici olacaktır" dedi.
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