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Taliban ABD'yi DEAŞ saldırısı nedeniyle kınadı

Taliban, perşembe akşamı Kabil Havaalanı'nın dışındaki intihar saldırılarında 13 askerini kaybeden ABD'nin DEAŞ Horasan terör örgütüne yönelik drone saldırısını kınadı. Taliban sözcüsü, operasyonu "Afgan topraklarına açık bir saldırı" olarak nitelendirdi.

Taliban ABD'yi DEAŞ saldırısı nedeniyle kınadı
Taliban ABD'yi DEAŞ saldırısı nedeniyle kınadı
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HABERTURK.COM / Reuters

ABD'nin saldırı öncesinde Taliban'ı bilgilendirmesi gerektiğini ifade eden Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Taliban'ın ABD kuvvetleri ayrıldıktan sonra çok kısa bir süre içinde Kabil Havaalanı'nın tam kontrolünü ele geçirmeyi beklediğini söyledi. Şu an Taliban üyeleri havaalanının etrafını sarmış durumda.

Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan'ın başkenti Kabil'de perşembe akşam saatlerinde patlamalar meydana geldi. 6 patlamanın yaşandığı Kabil'deki terör saldırılarında 13'ü ABD askeri olmak üzere en az 170 kişi hayatını kaybetti, 150 kişi yaralandı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

"HENÜZ ERKEN"

Sözcü, Türkiye veya Katar'ın Kabil Havaalanı'nın işletmesi için yardımlarına ihtiyaç olup olmadığını söylemek için erken olduğunu bildirirken, "Bizim yeteri kadar güvenlik ve teknik ekibimiz var" dedi.

Sözcü Mücahid, Halk Sağlığı, Eğitim Bakanlığı ve Merkez Bankası da dahil olmak üzere kilit kurumları yönetmek üzere yetkililerin atandığını; tam kabinenin bir hafta içinde kamuoyuna duyurulacağını söyledi.

Ayrıca Afganistan para birimini vuran ciddi ekonomik türbülansın yakında gevşemesini beklediğini ifade etti.

Afganistan'daki 34 bölgenin 33'üne Taliban tarafından vali atanırken, kabinede kadın bakan olup olmadığını bilmenin zor olduğu; bu konuda son kararın en üst yöneticilerde olduğu vurgulandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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