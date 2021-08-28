ABD'den DEAŞ'a misilleme 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre DEAŞ Horasan'ın 2 üst düzey yetkilisi öldürüldü. Bir yetkili ise drone saldırısı sonucunda yaralandı.

Pentagon Sözcüsü Kirby ise, "Görevi ay sonuna kadar bitireceğiz, hiçbir şey değişmedi bu konuda. Amerikan güçleri havalimanından çekilmeye başladı" ifadelerini kullandı.

Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan'ın başkenti Kabil'de perşembe akşam saatlerinde patlamalar meydana geldi. 6 patlamanın yaşandığı Kabil'deki terör saldırılarında 13'ü ABD askeri olmak üzere en az 110 kişi hayatını kaybetti, 150 kişi yaralandı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.