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        Haberler Spor Transfer Galatasaraylı Torreira, Boca Juniors'a mı gidiyor? Arjantin'den flaş iddia! - Futbol Haberleri

        Torreira, Boca Juniors'a mı gidiyor? Arjantin'den flaş iddia!

        Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira hakkında Arjantin basınından dikkat çeken bir transfer iddiası geldi. Arjantin devi Boca Juniors'ın, Uruguaylı futbolcuyu kadrosuna katmak için önemli aşama kaydettiği öne sürüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2024 - 10:07 Güncelleme: 18.10.2024 - 10:07
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        Galatasaray'ın orta sahadaki değişmez ismi Lucas Torreira, Arjantin devi Boca Juniors'ın gözdesi haline geldi. Arjantin basını, Boca'nın Uruguaylı futbolcuyu kadrosuna katmak için önemli mesafe kat ettiğini yazdı.

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        El Crack Deportivo gazetesinin haberine göre; Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme, 28 yaşındaki futbolcunun transferi için yoğun mesai harcıyor.

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        Boca'nın herhangi bir olumsuzluk yaşanması halinde ise Torreira'nın alternatifi olarak Roma'nın yıldızı Leandro Paredes'i belirlediği ifade edildi.

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        10 MİLYON DOLARI GÖZDEN ÇIKARDILAR

        Arjantin ekibinin, Torreira'nın bonservisi için Galatasaray'a en az 10 milyon dolarlık bir teklif yapmaya hazırlandığı da gelen haberler arasında...

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        RIQUELME SÜREKLİ TEMAS HALİNDE

        Dünyanın birçok ülkesinde spor yayını yapan ESPN'in Arjantin'deki kanalında da Torreira ve Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme arasındaki samimiyete dikkat çekildi.

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        Canlı yayında geçilen bilgiye göre Riquelme, yaklaşık 1 yıldır Torreira ile temas halinde. Boca'nın, 2025 yılı içerisinde Uruguaylı orta sahanın transferini bitirmeyi net olarak hedeflediği ifade edildi.

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        2022 yazından bu yana sarı-kırmızılı formayı giyen 28 yaşındaki yıldız, bu sezon tüm kulvarlarda 12 maça çıkarken, 1 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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        Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Torreira'nın, sarı-kırmızılı kulüple 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

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