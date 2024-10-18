O an kameraya yansıdı! 'Durak' kavgasında yumruklar konuştu!
Bursa'da, bir yolcu ile inmek istediği durakta durmadığını öne sürdüğü otobüs şoförü arasındaki başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Otobüste başlayan kavga, caddede devam etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
Bursa'da akılalmaz olay, dün öğle saatlerinde Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.
"NEDEN DURAKTA DURMUYORSUN"
Terminal seferini yapan belediye otobüsündeki yolcu, iddiaya göre, "Düğmeye bastım. Neden durakta durmuyorsun?" diye şoföre bağırıp üzerine yürüdü.
KAVGA OTOBÜSTE BAŞLADI
DHA'da yer alan habere göre şoför de otobüsü durdurup tepki gösterince taraflar arasında kavga çıktı.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Otobüste başlayan kavga, dışarıda da devam etti.
Kavgayı, yolcular ayırmaya çalışırken, o anlar ise bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.