O an kameraya yansıdı! 'Durak' kavgasında yumruklar konuştu! Bursa'da, bir yolcu ile inmek istediği durakta durmadığını öne sürdüğü otobüs şoförü arasındaki başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Otobüste başlayan kavga, caddede devam etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 18.10.2024 - 09:38 Güncelleme: 18.10.2024 - 10:39 facebook

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