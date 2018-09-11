Tanzanya Cumhurbaşkanı’ndan kadınlara: Doğum kontrol haplarını atın
Tanzanya Cumhurbaşkanı John Magufuli, ülkenin daha fazla nüfusa ihtiyacı olduğunu söyleyerek, kadınlara 'doğum kontrol haplarını atmaları' çağrısında bulundu. 53 milyon nüfuslu ülkede halkın yüzde 49'u günde iki dolardan daha az bir parayla geçinmek zorunda.
11.09.2018 - 15:12 | Güncelleme:
Tanzanya Cumhurbaşkanı John Magufuli, ülkenin daha fazla nüfusa ihtiyacı olduğunu söyleyerek, kadınlara 'doğum kontrol haplarını atmaları' çağrısında bulundu.
Muhalefet, Magafuli'nin bu çağrısının ülkenin sağlık politikalarıyla çeliştiğini söylüyor.
53 milyon nüfuslu ülkede halkın yüzde 49'u günde iki dolardan daha az bir parayla geçinmek zorunda.
Tanzanya'da kadınlar ortalama olarak beş çocuktan fazla doğruyor. Bu, dünyadaki en yüksek oranlardan biri.
'Çalışacaklarına tembellik edip, bir-iki çocuk yapıyorlar'
Magufuli, Pazar günü ülkenin kuzeyindeki Meatu bölgesini ziyaretinde doğum kontolü yapan aileleri 'tembellikle' suçladı, "Ailelerini geçindirmek için çok çalışmak istemiyorlar. Bu yüzden bir ya da iki çocuk yapıyorlar" dedi.
Cumhurbaşkanı, "Avrupa'ya, başka yerlere gittim ve doğum kontrolünün yıkıcı etkilerini gördüm. Bazı ülkeler şimdi nüfuslarının azalması tehlikesiyle karşı karşıya" diye konuştu.
Muhalefet milletvekili Cecil Mwambe, Magufuli'nin çağrısını eleştirirken "Cumhurbaşkanı açıklamalarının ciddiye alınmasını istiyorsa önce sağlık sigortası sistemini aile başına 10 çocuğu kapsayacak şekilde değiştirsin" dedi.
Sağlık sigortası şu anda dört çocuğu kapsıyor.
Kadın milletvekillerine mini etek, takma tırnak ve kirpik yasağı
Tanzanya'da dün Meclis Başkanı Job Ndugai kadın milletvekillerinin takma tırnak ve kirpikle Meclis'e gelmesini yasaklamıştı.
Ndugai, bu kararı 'sağlık' gerekçesiyle aldığını öne sürdü.
Yeni düzenlemeyle kadın milletvekilleri mini etek ve kot pantolon da giyemeyecek. Meclis'i ziyaret eden kadınlar da bu kurallara tabi olacak.
Tanzanyalı yapışık ikizler 21 yaşında öldü
Tanzanya'da altı çocuk 'el bombasıyla' oynarken öldü
Tanzanya hükümetinden eşcinselleri deşifre etme tehdidi
Tanzanya'da turistin sözlerini yanlış çeviren rehberin başı dertte
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Tanzanya Cumhurbaşkanı’ndan kadınlara: Doğum kontrol haplarını atın/tanzanya-cumhurbaskanindan-kadinlara-dogum-kontrol-haplarini-atin-21376812137681
Adblocker kullanıyorsunuz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.