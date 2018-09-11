Tanzanya Cumhurbaşkanı’ndan kadınlara: Doğum kontrol haplarını atın

Tanzanya Cumhurbaşkanı John Magufuli, ülkenin daha fazla nüfusa ihtiyacı olduğunu söyleyerek, kadınlara 'doğum kontrol haplarını atmaları' çağrısında bulundu.

Muhalefet, Magafuli'nin bu çağrısının ülkenin sağlık politikalarıyla çeliştiğini söylüyor.

53 milyon nüfuslu ülkede halkın yüzde 49'u günde iki dolardan daha az bir parayla geçinmek zorunda.

Tanzanya'da kadınlar ortalama olarak beş çocuktan fazla doğruyor. Bu, dünyadaki en yüksek oranlardan biri.

'Çalışacaklarına tembellik edip, bir-iki çocuk yapıyorlar'

Magufuli, Pazar günü ülkenin kuzeyindeki Meatu bölgesini ziyaretinde doğum kontolü yapan aileleri 'tembellikle' suçladı, "Ailelerini geçindirmek için çok çalışmak istemiyorlar. Bu yüzden bir ya da iki çocuk yapıyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı, "Avrupa'ya, başka yerlere gittim ve doğum kontrolünün yıkıcı etkilerini gördüm. Bazı ülkeler şimdi nüfuslarının azalması tehlikesiyle karşı karşıya" diye konuştu.

Muhalefet milletvekili Cecil Mwambe, Magufuli'nin çağrısını eleştirirken "Cumhurbaşkanı açıklamalarının ciddiye alınmasını istiyorsa önce sağlık sigortası sistemini aile başına 10 çocuğu kapsayacak şekilde değiştirsin" dedi.

Sağlık sigortası şu anda dört çocuğu kapsıyor.

Kadın milletvekillerine mini etek, takma tırnak ve kirpik yasağı

Tanzanya'da dün Meclis Başkanı Job Ndugai kadın milletvekillerinin takma tırnak ve kirpikle Meclis'e gelmesini yasaklamıştı.

Ndugai, bu kararı 'sağlık' gerekçesiyle aldığını öne sürdü.

Yeni düzenlemeyle kadın milletvekilleri mini etek ve kot pantolon da giyemeyecek. Meclis'i ziyaret eden kadınlar da bu kurallara tabi olacak.

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