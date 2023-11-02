Tardienta: 0 - Getafe: 12 MAÇ SONUCU İspanya Kral Kupası 1. Tur maçında amatör lig ekiplerinden Tardienta sahasında La Liga ekibi Getafe'yi konuk etti. Estadio El Alcoraz'da oynanan ve tarihi bir skora sahne olan karşılaşmayı konuk ekip 12-0 kazandı.

Getafe'nin gollerini 7. dakikada John Patrick, 15 ve 54. dakikalarda Mason Greenwood, 30. dakikada Anthony Lozano, 33. dakikada Jordi, 35, 56, 63. dakikalarda Oscar Rodriguez, 68. dakikada Domingos Duarte, 73. dakikada Latasa, 78 ve 85. dakikalarda ise Borja Mayoral kaydetti.

Bu sonucun ardından Gefate bir üst tura yükselirken Tardienta turnuvaya veda etti.