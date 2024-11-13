Tarihi mekanlar sanatla dolu

Tarihi yapıları restore ederek yeniden İstanbullulara açan İBB Kültür, 13-22 Kasım tarihlerinde birçok tarihi mekanda söyleşilerden atölyelere, konserlerden çocuk oyunlarına ve sergi turlarına onlarca etkinliğe ev sahipliği yapacak.

İstanbulluları 13-22 Kasım 2024 tarihleri arasında Sarıyer’de Cendere Sanat’ta, Büyükada’da Taş Mektep’te, Fatih’te Yenikule Gazhane’de ve Bulgur Palas’ta, Bakırköy’de Baruthane’de, Beyoğlu’nda Metrohan’da, Kadıköy’de Müze Gazhane’de ve vapur iskelesinde, Eyüpsultan’da ise Artİstanbul Feshane’de zengin bir etkinlik programı bekliyor. Hem çocuklar hem gençler hem de yetişkinler için farklı ilgi alanlarına yönelik atölye çalışmalarının yoğun ilgi gördüğü programda ayrıca konserler, çocuklar için tiyatro oyunları, söyleşi ve paneller, şiir matinesi, “Bir Koleksiyoner Hikâyesi: Mustafa Taviloğlu” sergi turları yer alıyor.