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Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 106,77, aylık yüzde 1,79 arttı

Tarım-ÜFE'de (2015=100), 2023 yılı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,79, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 20,51, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 106,77 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 142,37 artış gerçekleşti

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 106,77, aylık yüzde 1,79 arttı
HABERTURK.COM

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 106,77, aylık yüzde 1,79 arttı.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,64 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3,96 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 6,72 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3,51 azalış, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,57 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 7,22 artış gerçekleşti.

YILLIKTA 6 ALT GRUP DAHA DÜŞÜK, 5 ALT GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 21,55 ile lifli bitkiler ve yüzde 68,88 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 174,94 ile turunçgiller ve yüzde 173,85 ile yağlı meyveler oldu.

AYLIKTA 5 ALT GRUP DAHA DÜŞÜK, 6 ALT GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Bir önceki aya göre azalışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 28,66 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler ve yüzde 7,40 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 11,49 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar ve yüzde 10,81 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları oldu.

Mart 2023'te, endekste kapsanan 81 maddeden, 31 maddenin ortalama fiyatında azalış, 45 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

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