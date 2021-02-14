Tarımsal sulamada

AA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, küresel iklim değişikliğiyle son yıllarda yaşanan kurak sezonlar su tasarrufunun önemini bir kez daha gösterirken, suyu en çok tüketen sektör olan tarımda yapılacak düşük tasarruf dahi büyük önem taşıyor.

Suyun büyük kısmı tarla içerisinde kaybolduğundan tarla içi sulama yöntemlerinin su tasarrufu sağlanacak şekilde uygulanması gerekiyor.

Bu amaçla DSİ tarafından inşa edilerek işletmeye açılan sulama tesislerinde yüzde 62 yüzeysel, yüzde 21 yağmurlama, yüzde 17 damla sulama yöntemi kullanılıyor. Damla ve yağmurlama sulama yöntemi uygulandığında bile ihtiyacın çok üzerinde su kullanılabiliyor.

"SU KULLANIM HİZMET BEDELİ KULLANAN SU MİKTARINA VEYA HACME GÖRE ALINACAK"

Bu kapsamda DSİ, tarımda ihtiyaçtan fazla su kullanımının önüne geçmek amacıyla, Türkiye'nin değişik yerlerinde seçilen bazı pilot sulama projelerinde "Kademeli Su Kullanım Hizmet Bedeli" uygulaması konusunda çalışma başlattı.

Söz konusu çalışma çerçevesinde sulama yönetiminin finansmanı için temel kavram olan ve tesisin işletme, bakım, onarım ve yönetim giderlerinin karşılığı olarak ödenen "Su Kullanım Hizmet Bedeli" kullanılan su miktarına veya hacme göre alınacak.

Mevcut durumda bazı projelerde uygulanmakta olan "hacme göre ücretlendirme"de, her bir metreküp suyun ücreti sabit iken, yeni pilot uygulamayla bu ücret sabit olmayacak. Kullanılan her birim su artışında veya azalışında ücret artarak veya azalarak uygulanacak.

Böylece su kullanım hizmet bedeli, az su kullanıldığında artarak ödüllendiren veya çok su kullanıldığında artarak cezalandıran bir yaklaşımla uygulanacak. Bitkinin ihtiyacı kadar su kullanımı teşvik edilecek.

Uygulamayla, kullanıcılar birim alanda daha az su tüketmek için modern sulama yöntemlerine geçiş yaparak tasarruf sağlayacak.

"ÇİFTÇİNİN SULAMA HİZMETİNDEN DAHA DA UCUZA YARARLANMASI SAĞLANACAK"

Bunun yanında işletme ve bakım maliyetleri düşürülecek, su ve toprak kaynakları korunmuş olacak, az su kullanılacağından özellikle pompaj sulamalarda enerji maliyetleri azaltılarak, çiftçinin sulama hizmetinden daha ucuza yararlanması sağlanacak.

Bu kapsamda DSİ'ye bağlı bölge müdürlükleri, ilk aşamada belirlenen Bursa, Eskişehir, Karaman, Çorum, Mersin, Tokat, Malatya, Diyarbakır, Kayseri, Antalya, Şanlıurfa, Burdur, Afyon, Sivas, Gaziantep, Muğla ve Çanakkale'de, 29 adet sulamada, 115 bin 349 hektar alanda pilot çalışma yapılması için hazırlıklara başladı.

Pilot uygulamanın su kullanım verimine, işletme, bakım, onarım ve yönetim sürecine etkileri ortaya konularak, alt yapısı uygun olan her sulama projesi özelinde uygun olan "Kademeli Su Kullanım Hizmet Bedeli" modelleri yaygınlaştırılacak.