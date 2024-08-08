Tarkan, terini sildiği havluyu hayranlarına attı

"MERAK ETMEYİN TERİM MİS GİBİ KOKUYOR"

Tarkan, konser sırasında sevenlerine ilginç anlar yaşattı. Ön taraftaki seyircilerle konuşan Tarkan, o anlarda: "Merak etmeyin, terim mis gibi kokuyor. Yine de tersiz verebilirim isterseniz. Tertemiz bir tane" dedi.