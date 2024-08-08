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        Haberler Magazin Tarkan, terini sildiği havluyu hayranlarına attı - Magazin haberleri

        Tarkan, terini sildiği havluyu hayranlarına attı

        Samsun'da hayranlarıyla bir araya gelen Tarkan, konser esnasında defalarca terini sildiği havluyu hayranlarına attı. Ünlü şarkıcı, sevenlerine şu sözlerle seslendi; "Merak etmeyin terim mis gibi kokuyor"

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 11:21 Güncelleme: 08.08.2024 - 11:22
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        Samsun'da düzenlenen müzik festivalinde rapçi Ceza ve Tarkan sahne aldı.

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        Sahneye önce Ceza ardından Tarkan çıktı. Fakat Tarkan, defalarca terini sildiği kırmızı havluyu hayranlarına atmasıyla geceye damgasını vurdu.

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        "MERAK ETMEYİN TERİM MİS GİBİ KOKUYOR"

        Tarkan, konser sırasında sevenlerine ilginç anlar yaşattı. Ön taraftaki seyircilerle konuşan Tarkan, o anlarda: "Merak etmeyin, terim mis gibi kokuyor. Yine de tersiz verebilirim isterseniz. Tertemiz bir tane" dedi.

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        Seyircinin cevabı duyulmazken; "Havlu kalmadı kız" diye sözlerine devam eden Tarkan, ardından terli havluyu seyirciye attı. Seyirciler havluyu yakalamak için birbirleriyle yarıştı.

        #tarkan
        #Terli havlu
        #Samsun
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