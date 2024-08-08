Tarkan, terini sildiği havluyu hayranlarına attı
Samsun'da hayranlarıyla bir araya gelen Tarkan, konser esnasında defalarca terini sildiği havluyu hayranlarına attı. Ünlü şarkıcı, sevenlerine şu sözlerle seslendi; "Merak etmeyin terim mis gibi kokuyor"
Samsun'da düzenlenen müzik festivalinde rapçi Ceza ve Tarkan sahne aldı.
Sahneye önce Ceza ardından Tarkan çıktı. Fakat Tarkan, defalarca terini sildiği kırmızı havluyu hayranlarına atmasıyla geceye damgasını vurdu.
"MERAK ETMEYİN TERİM MİS GİBİ KOKUYOR"
Tarkan, konser sırasında sevenlerine ilginç anlar yaşattı. Ön taraftaki seyircilerle konuşan Tarkan, o anlarda: "Merak etmeyin, terim mis gibi kokuyor. Yine de tersiz verebilirim isterseniz. Tertemiz bir tane" dedi.