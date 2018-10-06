Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, Bursaspor ile Ankaragücü arasında oynanan mücadelede yayıncı kuruluş beIN Sports ekranlarına yansıyan ve gündeme oturan "boş VAR odası" ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sporx'e konuşan Namoğlu, VAR hakemlerinin karşılaşma boyunca yerlerinde olduğunu ve ekrana yansıyan görüntünün yönetmenin maç öncesinden alınan yanlış bir kareyi seçmesinden kaynaklandığını söyledi.

Namoğlu, "Hüseyin Göçek'in VAR hakemi olarak yerinde olmadığı şeklinde bir iddia ortaya atılmıştur. Bu asla doğru değildir. Yayıncı kuruluşun o anda maç öncesinde hazırladığı hazır görüntüyü kullanmasından kaynaklanan bir hata yaşandı. Hüseyin Göçek, 90 dakika boyunca görevinin başındaydı. Böyle bir şey söz konusu değil, olamaz da" ifadelerini kullandı.

Bursaspor - Ankaragücü maçında Riva'daki VAR odasında Hüseyin Göçek ve Volkan Bayarslan görev yapıyordu. Mücadelenin 10. dakikasında, Bursaspor'da Sakho'nun attığı gol VAR izlemesinin ardından iptal edilmişti.

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