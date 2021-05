Tartıştığı ağabeyini öldürdü, yeğenini yaraladı! 0:00 / 0:00

AA

Alınan bilgiye göre, Murat C. (39) ile Vural C. (41) arasında babalarına ait dairenin kullanımı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat C, tabancayla ağabeyine ateş etti. Aynı mermi ile Vural C. ile yanındaki kızı H.C. yaralandı.

AA'nın haberine göre, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Merzifon Kara Mustafa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Vural C. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, H.C'nin ise tedavisi sürüyor.

Zanlı, polisler tarafından gözaltına alındı.