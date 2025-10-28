Türkiye’nin kuzeyinde, Kastamonu iline bağlı bir ilçe olan Taşköprü, hem coğrafi konumu hem de tarihi önemiyle dikkat çeker. Karadeniz Bölgesi’nin iç kesimlerinde yer alan ilçe, verimli toprakları ve doğal dokusuyla öne çıkar. Bölge, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Ayrıca, dünyaca ünlü sarımsağıyla tanınan Taşköprü, hem tarımsal üretimi hem de turistik yönüyle Kastamonu’nun simge ilçelerinden biri olarak bilinir. İlçenin konumu, doğa ve kültür turizmi açısından önemli bir merkez haline gelmesini sağlar. İşte, Taşköprü hangi ilde yer alıyor? sorusunun yanıtına ilişkin merak edilenler…

TAŞKÖPRÜ NEREDE?

Taşköprü, Türkiye’nin kuzeyinde yer alan Kastamonu iline bağlı bir ilçedir. Kastamonu şehir merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan Taşköprü, konum olarak Karadeniz Bölgesi’nin iç kısmında, Çankırı ve Sinop illerine de oldukça yakın bir noktadadır. İlçe, coğrafi açıdan kuzeyde Hanönü, doğuda Boyabat, güneyde Çorum’un Kargı ilçesi, batıda ise Kastamonu merkez ilçesiyle komşudur. Ulaşım açısından da avantajlı bir konuma sahip olan Taşköprü, hem kara yolu bağlantılarıyla hem de doğal geçiş noktalarıyla bölgedeki önemli yerleşim alanlarından biridir.

TAŞKÖPRÜ HANGİ ŞEHİRDE YER ALIYOR? Taşköprü, Kastamonu’nun en eski ilçelerinden biri olarak bilinir. Tarih boyunca hem ticaret yolları üzerinde bulunmuş hem de tarımsal üretimiyle bölgenin ekonomisine katkı sağlamıştır. İlçenin ismini aldığı tarihi taş köprü, Osmanlı döneminden günümüze kadar ulaşmış ve ilçenin sembolü haline gelmiştir. TAŞKÖPRÜ HANGİ BÖLGEDE BULUNUYOR? Taşköprü, Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinden biri olan Karadeniz Bölgesi sınırları içerisindedir. Ancak bu bölgenin iç kesiminde yer aldığı için, iklim ve bitki örtüsü bakımından klasik Karadeniz ikliminden bir miktar farklı özellikler gösterir. İlçede yazlar daha sıcak, kışlar ise soğuk ve kar yağışlı geçer. Bu nedenle hem Karadeniz hem de İç Anadolu’nun iklim özelliklerini kısmen taşır. Karadeniz Bölgesi’nin verimli ovalarından biri olan Taşköprü Ovası, bölgedeki en önemli tarım alanlarından biridir. Özellikle dünyaca meşhur Taşköprü sarımsağı bu ovada yetiştirilir. İlçenin doğal kaynakları, iklimi ve tarihi zenginlikleri, Taşköprü’nü hem kültürel hem de ekonomik açıdan özel bir konuma taşır.

TAŞKÖPRÜ KONUMU NEDİR? Taşköprü konumu itibarıyla Kastamonu’nun güneydoğusunda yer alır. İlçe merkezi, Gökırmak Nehri’nin iki yakasına kurulmuştur. Bu nehir üzerinde inşa edilen ve ilçeye adını veren 68 metrelik tarihi taş köprü, Roma döneminden kalma bir yapı olarak bilinir. Taşköprü, Kastamonu il merkezine yaklaşık 45 kilometre, Sinop’a ise 130 kilometre mesafededir. Ankara yönünden gelen ziyaretçiler için ulaşım, Çankırı üzerinden sağlanabilir. İlçenin stratejik konumu, tarih boyunca önemli bir geçiş güzergahı olmasını sağlamıştır. Özellikle antik dönemlerde Gökırmak Vadisi boyunca uzanan yollar, bölgeyi ticaret ve kültür merkezi haline getirmiştir. Günümüzde de Taşköprü, Karadeniz’in iç bölgelerine geçişte önemli bir kavşak noktasıdır. TAŞKÖPRÜ’NÜN TARİHİ VE KÜLTÜREL ÖZELLİKLERİ Taşköprü’nün tarihi, antik çağlara kadar uzanır. Bölgede yapılan arkeolojik kazılarda Paflagonya dönemine ait kalıntılara rastlanmıştır. Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde yerleşim merkezi olarak önemini koruyan ilçe, adını Osmanlı döneminde inşa edilen taş köprüden almıştır. Bu köprü, günümüzde de ayakta olup Taşköprü’nün sembolü olarak kabul edilir.